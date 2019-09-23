2019-09-23T11:26:26+03:00
Происшествия

На трассе под Липецком в ДТП погиб 22-летний водитель

Мужчина за рулем 2 машины получил травмы
Юлия КЛЮЕВА
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Жуткая авария произошла под ЛипецкомЖуткая авария произошла под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 2 394 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 2 095 раз автомобилисты превысили допустимую скорость движения.

20 сентября под областным центром случилась трагедия. Около 11 часов вечера на трассе Липецк-Грязи столкнулись "Лада-Приора" и "Лада-Калина". По предварительным данным, одна из машин выехала на встречку. 29-летний водитель "Калины" и его пассажир получили травмы. 22-летний водитель "Приоры" погиб на месте.

В Измалковском районе на трассе Афанасьево-Измалково 15-летний мопедист наехал на бордюр и упал. Судя по всему, подросток не справился с управлением. Парня с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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