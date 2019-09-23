СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-23T15:40:33+03:00

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Андрей и Оксана – липецкая семья, попавшая в очень неприятную ситуацию. Недавно молодые люди продали квартиру, чтобы построить дом. Пока ведутся работы, они заселились в квартиру, находящуюся в соцнайме с подселением.

Переехав в жилище, липчане были, мягко говоря, удивлены. Их радушно встретили тараканы и мухи. А по ночам новеньких нещадно кусали клопы. Андрей и Оксана боролись с паразитами не покладая рук – мыли, травили, чинили. Но бессмысленно. Ведь над всем этим кошмаром, по словам горожан, господствовала их соседка по квартире.

– Мы приобрели яд, Андрей начал травить этих мерзких клопов, - рассказала Оксана. - Тогда мы и не думали, что все это будет бесполезно, потому что никто из нас не был в комнате у нашей соседки. Я думала, что просто старая, одинокая женщина, что мы приедем и поможем навести порядок, все починим.. Но как выглядит комната нашей соседки. Мы в шоке. Просто глаз вырвать хочется.

lipetsk_boevoiproezd В Липецке старушка выживает соседей с помощью полчищ клопов и тараканов

В комнате женщины царил хаос. Везде – горы старых вещей, грязь и насекомые. Липчане подошли к стене, отодвинули край высохших обоев, а оттуда посыпались жуки. Жуткое зрелище. Все попытки убедить соседку сменить стиль жизни успехом не увенчались. Липчане написали заявление в полицию, Госжилинспекцию, обратились к депутату по своему округу, а также к губернатору Липецкой области Игорю Артамонову. А медики зафиксировали покусы клопов. Молодым людям пришлось уехать жить на дачу. А вещи и мебель, что они ввезли в квартиру, - сжечь.

- Приезжали представители соцзащиты, осмотрели комнату, вызвали родственников, - рассказали липчане. – Ура! Также нас дома ждал участковый. Теперь ждем ответа в письменном виде на заявление. Родственники пообещали нам помочь – разобрать вещи соседки, сорвать обои, потравить насекомых.

lipetsk_boevoiproezd Липецкую семью атаковали тараканы и клопы из комнаты соседки

О своей борьбе за добро и чистоту Оксана и Андрей писали в инстаграме. Так ребята решили привлечь внимание общественности к своей проблеме. Будет ли толк? Липецкая семья пообещала своих подписчиков держать в курсе.

lipetsk_boevoiproezd В Липецке соседка по квартире подарила новым жильцам полчища клопов и тараканов

ИСТОЧНИК KP.RU