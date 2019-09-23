2019-09-23T17:24:22+03:00
Происшествия

В Липецке отцу 5 детей грозит срок за сбыт наркотиков

"На дело" 38-летний липчанин пришел с несовершеннолетним ребенком
Юлия КЛЮЕВА
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Прокурор Советского района направил в суд уголовное дело в отношении липчанина, обвиняемого в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, 38-летний житель областного центра незаконно сбыл синтетический наркотик своему знакомому. Последний выступал в роли закупщика. Самое ужасное, что на опасное дело мужчина пришел с несовершеннолетним ребенком. Кстати, липчанин является многодетным отцом. У него пятеро детей.

В отношении жителя Липецка возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Собранные по делу доказательства признаны обоснованными. Прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Горе-папаше грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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