2019-09-24T10:54:05+03:00
Общество

В субботу в Липецке запретят продавать алкоголь

Ограничение будет действовать только в районе Тракторостроителей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова ограничат продажу алкоголя. Это произойдет в ближайшую субботу, 28 сентября. Спиртное нельзя будет купить в районе ЛТЗ. Там пройдет митинг-эстафета. Маршрут мероприятия: площадь Клименкова - улица Коммунистическая - Краснознаменная - Юбилейная - Жуковского - Волгоградская.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, митинг приурочен к празднованию Дня района. Мероприятие продлится с 10 утра до полудня. Предполагается, что в митинге-эстафете примут участие около 200 человек.

Напомним, что согласно закону алкоголь запрещено продавать в местах массового скопления людей в момент проведения мероприятий. Ограничение вступает в силу за 2 часа до начала события. Вновь купить спиртное можно будет лишь спустя 2 часа после окончания мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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