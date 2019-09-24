2019-09-24T12:17:34+03:00
Общество

Со среды в Липецке сократится маршрут трамвая №1

Это произойдет из-за работ по замене стрелочных переводов
Юлия КЛЮЕВА
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Со среды в Липецке сократится маршрут трамвая №1Со среды в Липецке сократится маршрут трамвая №1Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сократят трамвайный маршрут №1.Это произойдет в среду, 25 сентября. В 10 часов утра стартуют работы по замене стрелочных переводов. По данным пресс-службы городской администрации, с этого момента трамваи №1 "Центральный рынок - ДП6" будут возить пассажиров лишь до остановки "улица Чехова". Как только работы завершатся, электротранспорт вновь пустят до "ДП6".

Кстати, на время ремонта для удобства липчан пустят автобус "площадь Клименкова - ДП6". В прямом направлении он будет двигатсья по схеме: "площадь Клименкова - улица Краснозаводская - Ленинградская - Ильича - 3 Сентября - Воронежская - остановка "ДП6". В обратном направлении: "Остановка "ДП6" - улица Воронежская - 3 Сентября - Краснозаводская - Краснознаменная - Коммунистическая - площадь Клименкова".

Свои вопросы об изменениях в работе городского транспорта липчане могут задать по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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