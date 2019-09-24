2019-09-24T18:20:46+03:00
Общество

Из-за ремонта дорог в Липецке на два дня перекроют улицу

Проезд по улице Ильича будет закрыт 25 и 26 сентября
Лия МУРАДЬЯН
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На улице будут укладывать асфальтНа улице будут укладывать асфальтФото: Яндекс. Карты
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В районе ЛТЗ в Липецке на два дня перекроют улицу Ильча. Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства, с 24 на 25 сентября закроют участок дороги от Волгоградской до Зеленой улицы, 26 сентября будет перекрыт отрезок от Волгоградской до улицы 3-е Сентября.

Движение по этим отрезкам будут закрывать на весь день, с 8 утра до 20.00. Там будут укладывать верхний слой асфальта. В пресс-службе мэрии сообщили, что объехать перекрытые участки улицы Ильича можно по трассе «Обход ЛТЗ». Это временные неудобства и дорожники просят липчан отнестись к ситуации с пониманием. Чтобы избежать пробок на дорогах,водителям следует выезжать раньше и заранее выбирать маршрут с учетом объезда перекрытой улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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