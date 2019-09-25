Под Липецком женщина на «девятке» сбила 4-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-25T13:14:29+03:00

За сутки в двух ДТП пострадали два человека Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За сутки на дорогах региона в двух ДТП пострадали 2 человека

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Авария с участием маленького пешехода произошла в минувший вторник, 24 сентября, в Грязинском районе Липецкой области. Все случилось около 9.30 в селе Двуречки на улице Маяковского, где 36-летняя женщина за рулем ВАЗ-2109 сбила на дороге 4-летнего мальчика. Малыша увезли в больницу.

Еще одно ДТП с пострадавшим в тот же день случилось в около 19.30 в Лебедянском районе области. Там на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь не справился с управлением 36-летний водитель ВАЗ-2110. «Десятка» вылетела в кювет и перевернулась, водитель попал в больницу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области в двух авариях пострадали два человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 23 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU