2019-09-25T11:41:22+03:00
Происшествия

В Липецке менеджер оборудовал офис под оранжерею с коноплей

Наркоман вырастил в офисе 21 куст конопли
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить наркозависимого мужчину, который выращивал коноплю в офисе. Оранжерея располагалась в здании в районе Универсального проезда. Ботаник оборудовал офис профессионально – следил за температурным режимом, обустроил систему вентиляции и поставил лампы с отражателями. Таким путем с апреля по июль этого года 34-летний менеджер по продажам вырастил в пластиковых горшках 21 куст конопли.

Ботанический сад прикрыли 10 июля сотрудники полиции и возбудили уголовное дело по 231 статье УК – культивирование наркосодержащих растений в крупном размере. Там же нашли 1683 грамма высушенного канабиса, что попало под часть 2 статьи 228 УК – хранение. Сейчас дело рассматривается в суде.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, психолого-психиатрическая экспертиза признала, что мужчина страдает от зависимости, но отдает отчет своим действиям. Кроме того, подсудимого ранее уже штрафовали по административной статье за употребление наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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