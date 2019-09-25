В четверг в Липецке 11 улиц останутся без света, 31 - без воды

СЕГОДНЯ 19:14 2019-09-25T19:16:04+03:00

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В некоторых домах Липецка вновь отключат воду и свет. В четверг, 26 сентября, без электроэнергии с 9 утра до 5 часов вечера останутся жители улиц имени Фридриха Энгельса, 1/1, 1/2, 1/3, 3/2, 3/1, 5а, 5б, 7а, 12, 1, 1в; Известковая, 45; Ударников, 22; Техническая, Гусева, Железнякова, Селекционная, а также улиц Сырская и Индустриальная.

С 9 утра до 3 часов дня свет погаснет в домах №1 и №1А по улице Горького и в домах №16, 18, 20, 20а на Неделина.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Юношеская, владение 18а, 18б, 18в, 18г; Паровозная; Поселковая; Ударников; Жактовская; Рудничная; Техническая; Рябиновая; Городовикова; Солнечная; Смирнова; Медицинская; Ковалева, строение 121б; Загородная, 1; Космонавтов, 72, 74, 76, 78, 80, 82/1, 82/2, 84, 84А, 86, 86/2, 88, 90, 92, 94, 94А, 96А, 96Б; Ильича, 36а, 36б, 36в.

С 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут у липчан, проживающих по улицам Архангельская, 2, 4, 6-14, 16, 18, 20, 20а, 20б, 22, 24, 26; Астраханская, 1, 1а, 1б, 4, 6-11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23; Силикатная, 1-20; Усманская, 1-8; Гидромеханизации, 1, 2, 7, 8, 10; проспект Победы, 104.

С 8 утра до 8 часов вечера воду отключат по адесам: улица Хренникова, 1, 2; шоссе Елецкое, 1а, 3, 7а; Осканова, 1, 2, 4; Артемова, 1, 3, 3а. С 10 утра до 3 часов дня без воды останутся улицы Горького, 1; Неделина, 14, 14А, 16, 18, 20; Торговая площадь, 2, 4; Коммунальная, 14а; Октябрьская, 74.

Подвоз воды - по заявкам жителей. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в диспетчерскую АО "ЛГЭК", 075 или 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU