2019-09-26T10:05:09+03:00
Общество

В Липецке сняли с постамента памятник трактору в районе ЛТЗ

Т-38М покрасят и вставят антивандальные стекла
Лия МУРАДЬЯН
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Т-38М впервые за 12 лет покинул постаментТ-38М впервые за 12 лет покинул постаментФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке опустел постамент памятника трактору в районе ЛТЗ. Легендарный Т-38М сняли и увезли на ремонт. По данным городского департамента дорог, в ходе ремонта трактор покрасят и вставят антивандальные окна, после чего памятник вернется на место. Кроме этого на самом постаменте проверят надежность крепления техники.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с просьбой реконструировать памятник в администрацию обратились активные жители ЛТЗ и депутат округа Игорь Крутских, в итоге трактор решили привести в порядок.

Кстати, трактор отправлялся не реконструкцию всего один раз, 12 лет назад – в 2007 году. Его открытый в 1975 году в память о трудовом подвиге тракторостроителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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