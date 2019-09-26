В ДТП со стрельбой в Липецке пострадали водитель и пассажир мотоцикла

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-26T11:20:57+03:00

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Криминальная авария произошла этим утром, 26 сентября, на проспекте Мира в Липецке. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. По одной из версий, этой аварии предшествовало нападение на известного в Липецке юриста, машину которого обстреляли люди на том самом мотоцикле. Водитель поехал вслед за стрелками, а те, уходя от погони, влетели в легковушку в районе площади Франценюка.

ДТП с мотоциклом на проспекте Мира .

Кто-то из участников аварии выронил на дорогу пистолет. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД, на место выехала следственно-оперативная группа. В ДТП пострадали два человека, водитель и пассажир мотоцикла, обоих увезли в больницу.

ДТП с мотоциклом Липецк .

– На месте ДТП был найден предмет похожий на оружие, – пояснила врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – Пострадавших опросят после того, как они смогут давать показания. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Является ли найденное оружие огнестрельным, кому принадлежит и была ли вообще стрельба, еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU