2019-09-26T16:40:42+03:00
Общество

Депутаты утвердили первого заместителя губернатора Липецкой области

В Липецке прошла очередная сессия облсовета
Юлия КЛЮЕВА
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Депутаты утвердили первого заместителя губернатора Липецкой областиДепутаты утвердили первого заместителя губернатора Липецкой областиФото: Липецкий областной Совет депутатов
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В этот четверг, 26 сентября, в Липецком облсовете депутатов состоялась очередная 29-я сессия. На ней парламентарии утвердили кандидатуру Николая Тагинцева на должность первого заместителя главы администрации Липецкой области.

Напомним, первый замглавы региона курирует вопросы агропромышленного комплекса, охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, лесного хозяйства, ветеринарии, экологии и природных ресурсов, имущественных и земельных отношений. Этот же человек во время отсутствия губернатора исполняет его обязанности.

По информации пресс-службы облсовета, Николай Тагинцев работает в региональной администрации с 1998 года. Имеются государственные награды – «Орден Дружбы», «Орден Почета» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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