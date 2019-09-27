2019-09-27T09:08:59+03:00
Общество

Улицу Пожарского в Липецке исключили из нацпроекта по ремонту дорог

Под проезжей частью находится старая теплосеть, которую следует заменить
Юлия КЛЮЕВА
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Улицу Пожарского в Липецке исключили из нацпроекта по ремонту дорогУлицу Пожарского в Липецке исключили из нацпроекта по ремонту дорогФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Улицу Пожарского в Липецке должны были отремонтировать в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Однако, как сообщили накануне, 26 сентября, в пресс-службе мэрии, дорогу исключили из списка.

Оказалось, что под проезжей частью находится магистральная тепловая сеть, которая нуждается в полной замене. По данным ОА "ЛГЭК", ее ввели в эксплуатацию в 1984-2000 годах. Сеть полностью отработала свой ресурс. Поэтому сначала нужно разобраться с теплосетью, а после ремонтировать дорогу, чтобы избежать порыва теплотрассы.

После того, как "ЛГЭК" реконструирует сеть, власти вернутся к вопросы обновления самой дороги. А пока городское управление благоустройства произведет текущий ремонт проездей части. Рабочие создадут искусственные неровности, тротуар и установят дорожные ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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