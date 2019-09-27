2019-09-27T17:06:24+03:00
Общество

Куда сходить в выходные в Липецке?

В театре на Соколе покажут спектакль о любви, а ночью устроят "велопокатушки"
Юлия КЛЮЕВА
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В театре на Соколе покажут спектакль о любви, а ночью устроят "велопокатушки"В театре на Соколе покажут спектакль о любви, а ночью устроят "велопокатушки"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Постановку о страсти, любви и верности покажут в Липецке

В Липецком драматическом театре на Соколе проходят гастроли Смоленского театра

Олег и Наташа вот-вот поженятся. И им срочно нужен свидетель, чтобы зарегистрировать брак. Они вынуждены пригласить на эту роль случайного встречного. И пока у пары есть немного свободного времени, они спрашивают у немолодого мужчины странного поведения о его женщинах. И тут начинается самое интересное. Ведь каждая история, рассказанная случайным встречным - это целый мир чувств, эмоций и ощущений.

Финал спектакля "Его донжуанский список" окажется неожиданным для всех. Множество сюжетных поворотов, современная музыка, красивые пластические сцены и яркие декорации никого не оставят равнодушным и создадут ощущение праздника.

(16+)

28 сентября в 18.00

Липецкий драматический театр на Соколе, площадь Константиновой, 3

Как весело и активно провести ночь в Липецке?

В выходные в городе пройдет "Велоночь" и квест "Криптофокс"

В эту субботу, 28 сентября, в Липецке состоится самое массовое спортивное событие, проходящее ночью. Каждый год это мероприятие собирает более 2 тыс. любителей активного отдыха. Это, конечно, "Велоночь - 2019".

Участвовать могут липчане от 14 лет. Юных спортсменов ждут на старт в сопровождении родителей. С собой горожанам нужно иметь велосипед, надежную защиту, осветительные приборы и светоотражающие элементы на одежде или транспортном средстве. Наряду с велосипедистами на мероприятие приглашают роллеров и любителей самокатов.

Спортивное событие стартует в 21.00. Участники проследуют по схеме: "Улица Космонавтов - Гагарина - Зегеля - Ленина - Гагарина - Московская - Терешковой". Кстати, на старте и финише для липчан проведут конкурсы. Среди участников разыграют подарки.

"Велоночь-2019" сменит ночной квест "Криптофокс". Он начнется в 22.15.

(14+)

28 сентября в 21.00

Липецк, ДС "Звездный"

ИСТОЧНИК KP.RU

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