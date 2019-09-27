Экс-тренера "Металлурга" насмерть сбила машина под Липецком

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-27T17:59:44+03:00

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Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 22 сентября. В районе поселка Матырский под колеса автомобиля попал 77-летний бывший тренер и начальник команды "Металлург" Сергей Школьный. Мужчина погиб. Об этом сообщили на официальном сайте ФК "Металлург". Похороны прошли в эту пятницу, 27 сентября, на кладбище возле поселка Матырский. Футбольная общественность скорбит.

Сергей Школьный родился в Жердевском районе Тамбовской области. Работал в "Металлурге" в период наивысшего подъема липецкого футбола - в начале 70-х годов. Тогда команда вышла в первую лигу чемпионата СССР. "Металлург" финишировал на 5-м месте. Этот результат стал лучшим в истории клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU