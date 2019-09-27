2019-09-27T18:13:26+03:00
Общество

В субботу в Липецке туман и до +15 градусов

Синоптики обещают без осадков
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу в Липецке туман и до +15 градусовВ субботу в Липецке туман и до +15 градусовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 28 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. В темное время суток от 0 до 5 градусов тепла.

Днем в регионе столбик термометра поднимется до отметки +15 градусов. Ветер несколько усилится - до 4-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - около 746 мм рт.ст.

В воскресенье, 29 сентября, синоптики обещают дожди. Осадки ожидаются ближе к вечеру. Ночью в Липецке до 8 градусов выше ноля. Днем около 13 градусов со знаком плюс. Ветер южный 8-10 м/с. Атмосферное давление в областном центре будет падать и составит 745 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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