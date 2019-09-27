2019-09-27T18:40:16+03:00
Общество

Липчанина, чей автомобиль простоял на тротуаре 2 года, оштрафовали

Машину обнаружили во дворе дома по улице Катукова в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
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В интернете появилась информация о брошенном на тротуаре в Липецке автомобиле. По словам местных жителей, машина припаркована на пешеходной дорожке во дворе одного из домов по улице Катукова. Транспорт стоит там уже более 2 лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники Госавтоинспекции проверили информацию. Сведения о брошенной машине подтвердились. Автоинспекторы пробили номера по информационным базам данных и установили владельца. Его оштрафовали в соответствии с ч.3 ст.12.19 КоАП РФ "Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре". За это нарушение автомобилист лишился 1 тыс. рублей. А автомобиль отправили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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