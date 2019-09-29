2019-09-29T13:14:39+03:00
Общество

Работа липчанина победила на конкурсе анимированных комиксов о Винни-Пухе

В качестве приза Владимир Ли получит портативный проектор, два билета на Слет аниматоров и экскурсию на киностудию «Союзмультфильм» [видео]
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Режиссер из Липецка Владимир Ли стал победителем конкурса анимированных комиксов о Винни-Пухе, который «Союзмультфильм» проводил совместно со Слетом аниматоров. Об этом сообщила киностудия на свой официальной странице в соцсетях.

Как сообщили представители «Союзмультфильма» всего к ним поступило 74 работы в различных техниках от мастеров и художников-любителей из Сыктывкара, Екатеринбурга, Северска, Саратовской, Томской областей и других регионов. Но лучшей признали трогательную и одновременно философскую работу липчанина. В качестве приза он получит портативный проектор «Диакубик», два билета на Слет аниматоров и экскурсию на киностудию.

Тем временем организаторы планируют провести аналогичный проект, правда, теперь уже вместе с группой «Ногу свело!». Участникам конкурса будет предложено создать новых героев для клипа на песню «Хару Мамбуру», которой в этом году исполняется 25 лет.

Владимир Ли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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