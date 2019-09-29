Работа липчанина победила на конкурсе анимированных комиксов о Винни-Пухе
Режиссер из Липецка Владимир Ли стал победителем конкурса анимированных комиксов о Винни-Пухе, который «Союзмультфильм» проводил совместно со Слетом аниматоров. Об этом сообщила киностудия на свой официальной странице в соцсетях.
Как сообщили представители «Союзмультфильма» всего к ним поступило 74 работы в различных техниках от мастеров и художников-любителей из Сыктывкара, Екатеринбурга, Северска, Саратовской, Томской областей и других регионов. Но лучшей признали трогательную и одновременно философскую работу липчанина. В качестве приза он получит портативный проектор «Диакубик», два билета на Слет аниматоров и экскурсию на киностудию.
Тем временем организаторы планируют провести аналогичный проект, правда, теперь уже вместе с группой «Ногу свело!». Участникам конкурса будет предложено создать новых героев для клипа на песню «Хару Мамбуру», которой в этом году исполняется 25 лет.
Владимир Ли.
ИСТОЧНИК KP.RU