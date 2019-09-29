В понедельник в Липецке небольшой дождь и до +18 градусов

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-29T17:12:44+03:00

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В понедельник, 30 сентября, в Липецке ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью умеренные дожди. Температура воздуха составит 6-11 градусов выше ноля. Ветер южный 5-10 м/с.

Днем в регионе до 18 градусов тепла. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

Во вторник, 1 октября, в Липецке пасмурно. В темное время суток около 16 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +16 градусов. Синоптики обещают дожди. Выпадет до 7,1 мм осадков. Днем возможна гроза. Ветер юго-западный 11-13 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU