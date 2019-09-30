В Липецке у таксиста отняли машину

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-30T09:34:43+03:00

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В Липецке жертвой налета стал 51-летний водитель такси. Преступление произошло в воскресенье, 29 сентября, на улице 15 микрорайон. К таксисту подошел неизвестный мужчина, пригрозил расправой и угнал его машину «Киа-Рио».

Водитель такси сразу обратился в полицию. Угонщика ловили сотрудники ППС и следственно-оперативная группа. Вскоре его задержали и доставили в отдел. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 21-летний житель Липецка. Сейчас он дает показания в отделе полиции №3.

Кроме этого за сутки в регионе раскрыли три совершенных ранее преступления. Так в Липецке поймали 23-летнего парня, который обокрал «ВАЗ-2114», из которого вытащил регистратор и радар. Еще один, 21-летний парень, выкрал продукты из магазина на улице Водопьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU