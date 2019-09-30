Под Липецком сгорел склад-холодильник с яблоками

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-30T10:37:22+03:00

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Пожар произошел этой ночью, с 29 на 30 сентября, в Лебедянском районе Липецкой области. Там в селе 2-я Куликовка загорелось здание частного предпринимателя. Пожар начался со второго технического этажа, где располагался склад-холодильник с яблоками. Огонь также охватил кровлю здания.

Пожар на складе с яблокамиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 22.35. На место происшествия сразу выехали 7 отделений пожарных и спасателей. На момент их прибытия здание горело на площади 400 м2.

Пожар на складе с яблокамиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожарные боролись с огнем 3 часа, им удалось остановить распространение огня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, пожар ликвидировали в 1.30. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Из-за чего начал гореть холодильник, сейчас выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU