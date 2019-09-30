2019-09-30T10:57:01+03:00
Происшествия

Под Липецком «КамАЗ» с прицепом догнал «ВАЗ» – пострадали два человека

За два дня на дорогах области в семи авариях травмы получили 9 человек
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП пострадали водитель большегруза и пассажир ВАЗаВ ДТП пострадали водитель большегруза и пассажир ВАЗаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД, минувшее воскресенье, 29 сентября, в Липецкой области обошлось без травм на дорогах. А за два дня до этого, 27 и 28 числа, в семи авариях пострадали 9 человек, из них два пешехода, один несовершеннолетний велосипедист и один грудной ребенок.

Первый пешеход попал под колеса «Мицубиси» 27 сентября в Липецке на улице Плеханова в 19.30. 49-летний водитель сбил 31-летнюю женщину на пешеходном переходе без светофора. Женщина потребовалась помощь медиков.

В тот же вечер, в 20.00, на улице Сельскохозяйственной 24-летний водитель «ВАЗ-2112» сбил 38-летнего мужчину вне пешеходного перехода. Пешехода увезли в больницу.

А грудной ребенок пострадал в ДТП в Добровском районе, где на трассе Доброе – Лебедянь столкнулись «Киа» и «Приора». Пострадала двухмесячная девочка в «Ладе» и 61-летний водитель иномарки.

14-летнего велосипедиста сбил около полуночи 28 сентября на улице Гагарина 47-летний водитель «Дацуна». Подростку оказали помощи и отпустили.

Серьезное ДТП с большегрузом произошло около 13.00 на трассе Грязи – Добринка. Там 34-летний водитель «КамАЗа» с прицепом влетел в ехавший спереди «ВАЗ-2199», за рулем которого был 40-летний мужчина. От удара легковушку смяло так, что на место пришлось вызывать спасателей. В этой аварии пострадал сам водитель большегруза и 51-летний пассажир «ВАЗа». По данным автоинспекторов, причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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