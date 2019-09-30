2019-09-30T12:02:09+03:00
Общество

Из-за ремонта теплосетей в Липецке перекроют дорогу и отключат отопление

Проезд закроют по улице Папина в районе женской консультации
Лия МУРАДЬЯН
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Ремонт теплосетей на улице ПапинаРемонт теплосетей на улице ПапинаФото: предоставлено пресс-службой компании "Квадра".
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Масштабный ремонт на теплосетях в Липецке повлияет на дорожное движение и подачу тепла. Ремонтировать будут участок тепловых сетей, который пролегает под проезжей частью на улице Папина.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра», движение транспорта по улице Папина перекроют с этого понедельника, 30 сентября, в районе женской консультации.

Директор ПП «Липецкие тепловые сети» Виталий Маклаков отметил, что в зоне ремонта временно ограничат подачу тепла в дома по адресам: улица Папина 6, 8, 17б, 17, 15; улица Богдана Хмельницкого 10; Доватора 5а, 9.

Ремонтные бригады уже приступили к работе, подачу тепла восстановят сразу после окончания ремонта. Энергетики приносят извинения за временные неудобства и просят автомобилистов заранее продумать пути объезда улицы Папина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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