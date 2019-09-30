Липчанину грозит 15 лет за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-30T12:12:24+03:00

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В Липецке будут судить 31-летнего наркоторговца. По данным полиции, в июле этого года мужчина где-то купил 0.36 грамм вещества. Какое-то время он хранил наркотики у себя, пока не нашел на них покупателя.

Вскоре липчанин продал вещество незнакомцу, «сделка» состоялась у дома на улице Краснозаводская, после чего продавца сразу приняли сотрудники полиции. Экспертиза подтвердила, что проданное вещество является наркотиком. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 228.1 – сбыт в значительном размере.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, обвиняемый полностью во всем сознался, материалы дела передали в суд. Теперь наркоторговцу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU