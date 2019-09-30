2019-09-30T12:28:49+03:00
Происшествия

Мошенницы из Харькова под видом медсестер обворовывали пенсионеров в Липецке

Обе получили по два года общего режима
Лия МУРАДЬЯН
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Аферистки во всем созналисьАферистки во всем созналисьФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке приговорили двух социальных мошенниц, которые втирались в доверие к пожилым людям и бессовестно обворовывали. Одно из преступлении судимые рецидивистки из Харькова совершили в августе прошлого года. Тогда уроженка Харькова прикинулась медсестрой из местной поликлиники и украла 150 000 рублей у доверчивого пенсионера, который впустил ее в квартиру.

Через месяц мошенница с подругой решили по той же схеме одурачить пожилую женщину. Но только в этот раз аферисток уже ждали сотрудники полиции. Не подозревая о слежке, «медсестра» вошла в квартиру пенсионерки и оставила открытой дверь для подруги. Мошенница заставила старушку пройти на кухню и всячески отвлекала, пока в квартире орудовала подельница.

Когда подруга нашла деньги, обе поспешили удалиться. Но на улице их встретила полиция. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обе женщины признали вину, их приговорили к 2 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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