В Липецкой области признали незаконными «нулевые» уроки в школах
В Данковском районе Липецкой области прокуратура заинтересовалась так называемыми «нулевыми» уроками в школах. Они представляли собой отдельные занятия, которые проводились перед основными уроками. «Нулевой» урок начинался раньше 8 утра, мотивировали это тем, что нужно подготовить детей к экзаменам. При этом дополнительный утренний урок не входил в основное расписание, но явка на него была обязательной.
– Такая практика противоречила требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении организации учебного процесса, – пояснили в пресс-службе прокуратуры области.
В итоге школам запретили проводить «нулевые» уроки. Директорам школ, где проводили занятия до 8 утра, объявили предостережения, чтобы не нарушали закон.
ИСТОЧНИК KP.RU