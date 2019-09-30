В Липецкой области признали незаконными «нулевые» уроки в школах

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-30T13:15:00+03:00

Занятия проводили до 8 утра, чтобы подготовить детей к экзаменам

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В Данковском районе Липецкой области прокуратура заинтересовалась так называемыми «нулевыми» уроками в школах. Они представляли собой отдельные занятия, которые проводились перед основными уроками. «Нулевой» урок начинался раньше 8 утра, мотивировали это тем, что нужно подготовить детей к экзаменам. При этом дополнительный утренний урок не входил в основное расписание, но явка на него была обязательной.

– Такая практика противоречила требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении организации учебного процесса, – пояснили в пресс-службе прокуратуры области.

В итоге школам запретили проводить «нулевые» уроки. Директорам школ, где проводили занятия до 8 утра, объявили предостережения, чтобы не нарушали закон.

ИСТОЧНИК KP.RU