Южный ветер ненадолго принесет в Липецке теплую и дождливую погоду

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-30T14:00:24+03:00

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После внезапного похолодания, в Липецк возвращается теплая осень. По данным Росгидрометцентра, погода в Липецке до середины недели будет дождливая. Во вторник, 1 октября, обещают облачность с прояснениями. Ветер с южного переменится на юго-западный, скорость 8-13 метров в секунду. Ночью пройдут дожди и ожидается +8°С, днем столбик термометра поднимется до +17 градусов.

В среду тучи рассеются, ветер сменится на западный и немного ослабнет до 6-11 м/с. Ночью ожидается +6, днем до +17 градусов и без осадков.

Со второй половины недели температура воздуха начнет расти. Уже в четверг, 3 октября, обещают +20 градусов и ясную солнечную погоду. К концу недели воздух прогреется до +22°С. В субботу и воскресенье обещают грозы. На следующей неделе усилится ветер и температура резко упадет.

ИСТОЧНИК KP.RU