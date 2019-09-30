Южный ветер ненадолго принесет в Липецке теплую и дождливую погоду
После внезапного похолодания, в Липецк возвращается теплая осень. По данным Росгидрометцентра, погода в Липецке до середины недели будет дождливая. Во вторник, 1 октября, обещают облачность с прояснениями. Ветер с южного переменится на юго-западный, скорость 8-13 метров в секунду. Ночью пройдут дожди и ожидается +8°С, днем столбик термометра поднимется до +17 градусов.
В среду тучи рассеются, ветер сменится на западный и немного ослабнет до 6-11 м/с. Ночью ожидается +6, днем до +17 градусов и без осадков.
Со второй половины недели температура воздуха начнет расти. Уже в четверг, 3 октября, обещают +20 градусов и ясную солнечную погоду. К концу недели воздух прогреется до +22°С. В субботу и воскресенье обещают грозы. На следующей неделе усилится ветер и температура резко упадет.
ИСТОЧНИК KP.RU