2019-09-30T14:33:09+03:00
Общество

Больше 30 улиц Липецка останутся без воды, еще 10 – без света

Воду отключат в 10 утра, электричество – в 9.00
Лия МУРАДЬЯН
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Энергетики предупреждают липчан об отключении воды и электричества, которые запланированы на 1 октября. По данным ЛГЭКа, питьевой воды не будет с 10 утра на более чем 30 улицах и переулках.

С 10 до 20.00: Паровозная, Поселковая, Ударников, Жактовская, Рудничная, Техническая, Рябиновая, Городовикова, Солнечная, Смирнова, Минская и Медицинская.

С 10 до 17:00: улица Ильича, переулок Театральный; 2 Театральный;1 Лесной; 2 Лесной; Парковый; Садовый; 2 Садовый; улица Ватутина; Краснодонская; Кошевого; переулок Моторный; 2 Моторный; Линейный; Сосновый; улица Севастопольская; Матросова; Панфилова; Докучаева; Социалистическая; Целинная; Цимлянская; переулок Стандартный; улица Новоселов; Лобачевского; Ковалевской; Спартака; Партизанская; Украинская; Зеленая.

Воду будут подвозить по заявкам жителей.

Электричество отключат с 9 до 17.00 на улицах и переулках частного сектора: Средняя, Баумана, Баженова, снт «Речное», Пионерская, Весенний, Вилкова, 4-й Пятилетки. Еще на трех улицах, Совхозная, Пугачева и Поселок трубного, сет будут отключать все неделю, до 4 октября с 9 до 17.00.

В ЛГЭКе напоминают, что с 1 октября меняются номера центральной диспетчерской службы с 075 на 175, и с 236-075 на 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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