2019-09-30T15:16:54+03:00
Общество

У нелегальных торговцев в Липецке забрали 600 кг. овощей

Рейд проходил на площади Мира и у Центрального рынка
Лия МУРАДЬЯН
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Нарушителям грозят штрафыНарушителям грозят штрафыФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
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Очередной рейд по нелегальной уличной торговле прошел в Липецке в минувшее воскресенье, 29 сентября. Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики проверили точки на площади Мира и у Центрального рынка вне зоны для торговли. Именно там чаще всего торговцы раскладывают товар на коробках без каких либо документов.

Как сообщили в пресс-службе управления, по факту незаконной торговли составили два протокола. Также у продавцов забрали товар, что является не менее эффективной мерой в борьбе с уличной торговлей. Всего изъяли коло 600 кг. овощей.

Все отобранные продукты теперь хранятся на складе управления. Нарушителям грозит штраф до 3500 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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