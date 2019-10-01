На исправительные работы отправили липчанку за уклонение от уплаты алиментов
В Липецке к исправительным работам приговорили 51-летнюю женщину. Горожанка не платила алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры во вторник, 1 октября.
Установлено, что липчанка долгое время нигде не работает и не пытается трудоустроиться. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, но на нее это никак не повлияло.
Задолженность составила 43 тыс. рублей. В итоге отношении виновной было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Суд приговор подсудимую к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU