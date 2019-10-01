2019-10-01T11:05:21+03:00
Происшествия

На исправительные работы отправили липчанку за уклонение от уплаты алиментов

Женщина выпивает и нигде не работает
Юлия ДИДЕНКО
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В Липецке к исправительным работам приговорили 51-летнюю женщину. Горожанка не платила алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры во вторник, 1 октября.

Установлено, что липчанка долгое время нигде не работает и не пытается трудоустроиться. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, но на нее это никак не повлияло.

Задолженность составила 43 тыс. рублей. В итоге отношении виновной было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Суд приговор подсудимую к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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