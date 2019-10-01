В Липецке разбирают на зиму фонтаны

1 Окт. 17:58 2019-10-01T17:58:19+03:00

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В этот вторник, 1 октября, в Липецке начали разбирать фонтаны. Подрядчики уже демонтировали комплексы на площадя Клименкова, Франценюка, Константиновой и у ФОК «Пламя». В ближайшие дни разберут оборудование фонтанов на площади Мира, на Театральной и у «Звездного».

Последними уберут каскад на петровском спуске и световой фонтан на площади Петра Великого. Кроме оборудования надо еще убрать мусор, вывезти насосы, подсветки и фильтры, а также слить системы, которые за сезон прогоняют до 20 000 кубометров воды.

По данным управления главного смотрителя, в этом сезоне на фонтаны не раз нападали вандалы. Например у конструкции на улице Ленина оторвали плиты парапета, у комплексов на территории Комсомольского пруда, на Соборной и Театральной изрисовали щитки. В фонтан на площади Клименкова залили моющее средство, а в фонтан на Театральной бросили урну.

Липчанам напоминают, что ремонт чаш и оборудования – это трудоемкий и дорогостоящий процесс, и просят беречь визитную карточку города.

ИСТОЧНИК KP.RU