Ученик гимназии в Липецке вынес золото из квартиры

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-02T11:43:47+03:00

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В Липецке за один день, 1 октября, раскрыли сразу две квартирные кражи. Сначала в полицию обратилась 30-летняя женщина, чью квартиру обворовали на улице Гагарина. Когда именно произошла кража, липчанка не знала, сказала только, что с 1 по 30 сентября из квартиры пропали все золотые украшения. Несмотря на это, воришку сразу вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, предполагаемый участник преступления – 17-летний учащийся гимназии.

Еще одну квартиру обокрали на улице Терешковой, жертвой стала 80-летняя бабушка. У пенсионерки украли 10 000 рублей и золото. Под подозрение попал 27-летний безработный липчанин с судимостью. Известно, что парня судили за аналогичные кражи.

По обеим кражам возбудили уголовные дела, последнего подозреваемого взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU