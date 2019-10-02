2019-10-02T15:52:17+03:00
Общество

Средняя зарплата липчан за год выросла на 9.9% и составила почти 34 000 рублей

Реальная зарплата увеличилась на 3.8%
Лия МУРАДЬЯН
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Реальная зарплата растет медленней номинальнойРеальная зарплата растет медленней номинальнойФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецкстат опубликовал данные по зарплатам в регионе за январь – июль 2019 года. Согласно этим данным, средняя номинальная зарплата в Липецкой области составила 33 994.7 рублей. Это на 9.9% больше, чем за тот же период 2019 года. Реальная зарплата, в соотношении к ценам и обязательным платежам, с прошлого года выросла на 3.8%.

Традиционно самые высокие зарплаты в Липецке у металлургов, финансистов, и энергетиков. Их зарплаты превышают среднюю в 2 – 1.1 раза. Самые низкие зарплаты в деревообрабатывающей промышленности, гостиничном бизнесе, в сфере общепита и услуг. Их зарплаты ниже средней на 43 – 70%.

Работники сельского хозяйства получают на 5% меньше средней по области, зарплаты учителей, врачей и соцработников ниже средней на 20 и 10 % соответственно. По данным на 1 сентября просроченной задолженности по зарплате не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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