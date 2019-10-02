2019-10-02T17:25:34+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина насмерть забил жену табуреткой

Буйному тирану грозит 15 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Изверг во всем созналсяИзверг во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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Жуткий случай домашнего насилия произошел в Чплыгинском районе Липецкой области. Там 32-летний мужчина забил насмерть жену. По версии следствия, все случилось когда глава семейства напился и учинил в доме скандал. Сначала он набросился на жену с кулаками, а после схватил в руки табуретку. Удары предметом мебели пришлись по голове 30-летней супруги.

В итоге женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Несчастной вызвали «Скорую», но было уже слишком поздно. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый уже во всем сознался, на время следствия его заключили под стражу. Теперь буйному тирану грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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