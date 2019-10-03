2019-10-03T10:33:17+03:00
Происшествия

Под Липецком двое подростков украли у парня мотоцикл

А в городе человека ограбили в квартире
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли кражу и грабежВ Липецке раскрыли кражу и грабежФото: Лия МУРАДЬЯН
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Грабеж произошел в Липецке 2 октября. В полицию обратился 19-летний парень и заявил, что его только что ограбили в квартире дома на улице Циолковского. Липчанин рассказал, что некий незнакомец силой вырвал у него из рук смартфон и скрылся.

Грабителя вскоре вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 23-летний житель Данковского района. Сейчас он дает показания в городском отделе полиции №2.

В те же сутки в Грязях раскрыли кражу мотоцикла. Байк пропал 1 октября у 24-летнего парня и тот заявил о краже в полицию. В ходе расследования выяснилось, что мотоцикл украли двое несовершеннолетних подростков. Как оказалось, оба живут в том же районе в Грязях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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