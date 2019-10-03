Липчанину грозит штраф за наем на работу двух мигрантов из Узбекистана

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-03T12:34:26+03:00

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Незаконное использование иностранной рабочей силы выявила прокуратура в Дансковском районе Липецкой области. Там некий гражданин нанял на работу двух мигрантов из Узбекистана. Нелегалов нашли во время рейда. Как выяснилось у иностранцев не было разрешения на тот вид работ, который они выполняли.

На каждого иностранца завели административное дело за незаконную трудовую деятельность – каждому грозит штраф до 5000 рублей и выдворение за пределы России. Безнаказанным не останется и сам наниматель.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении работодателя возбудили два административных дела по статье 18.15 КоАП РФ – незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. Это карается штрафом для граждан от 2 до 5 тыс. рублей, должностных лиц – от 25 до 50 тыс., юридических – от 250 до 800 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU