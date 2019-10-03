Центр Липецка заволокло дымом из-за пожара в заброшенном здании

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-03T16:51:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар вспыхнул в этот четверг, 3 октября, в здании на проспекте Победы в Липецке. Там загорелась крыша пустующего строение №67а. Из-за тлеющих материалов кровли по округе распространился густой едкий дым, которым заволокло сразу несколько прилегающих улиц.

Пожар на проспекте Победы в Липецке .

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 14.10. На место направили 4 отделения пожарных и спасателей, а также специальные части. На момент прибытия подразделений, в здании никого не было и ЧП обошлось без пострадавших

Пожар распространился на площади 50 м2, его удалось локализовать. В ведомстве уточнили, что угрозы распространения огня нет. Открытый огонь удалось ликвидировать в 16.30, сейчас пожарные проливают тлеющую крышу. Из-за чего или кого начался пожар, выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU