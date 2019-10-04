2019-10-04T10:03:12+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина на «Киа» сбила 8-летнего школьника

За сутки на дорогах области в шести ДТП пострадали 6 человек
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП в районе Товарного проездаДТП в районе Товарного проездаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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ДТП с участием школьника случилось в четверг, 3 октября, в Усмани. Там на улице Ленина около 13.00 36-летняя женщина за рулем «Киа» сбила на дороге 8-летнего мальчика. Ребенка с травмами увезли в больницу. По информации УГИБДД области, авария произошла не на пешеходном переходе.

В тот же день около полудня на трассе ЛипецкДанков в пригороде столкнулись «ВАЗ-2115» и мотоцикл. 39-летний мотоциклист попал в больницу.

В самом Липецке вечером произошла тройное ДТП. Все случилось около 21.00 в районе Товарного проезда, где столкнулись «Ауди», «ВАЗ-2109» и «Форд». В аварии пострадала 36-летняя пассажирка первой иномарки, женщину увезли на «скорой» в больницу. По предварительным данным автоинспекторов, причиной аварии стала скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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