В Липецкие участились жалобы на попрошаек на дорогах

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-04T16:56:52+03:00

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В Липецке участились жалобы на попрошаек-колясочников, которые «дежурят» на оживленных магистралях города. Выпрашивая мелочь на проезжей части, эти люди создают опасную ситуацию на дорогах, в плотном потоке могут пострадать, как сами колясочники так и автомобилисты или обычные пешеходы.

Обеспокоенные этим люди уже начали звонить спасателям на номер «112». Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, сообщения поступают с улиц Водопьянова, Меркулова и Московской, география рабочих точек может быть гораздо шире.

Все звонки передаются в правоохранительные органы. Вместе с тем специалисты просят автомобилистов не поощрять действия попрошаек – они не перестанут выезжать на дороги пока получают с этого доход. Вместо подаяния нужно сообщать о них в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU