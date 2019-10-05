2019-10-05T16:39:55+03:00
Общество

В Липецкой области наградили более 40 сотрудников и ветеранов уголовного розыска

По итогу года, лучшие оперативники работают в Лебедянском районе
Лия МУРАДЬЯН
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101 год уголовному розыску101 год уголовному розыскуФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В этот день, 5 октября, российскому уголовному розыску исполнится 101 год. Постановление об утверждении этой службы в милиции приняли 5 октября 1918 года. Сейчас уголовный розыск считается ведущим подразделением органов внутренних дел.

101 год уголовному розыску Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

101 год уголовному розыскуФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Торжественная церемония по случаю праздника прошла в УМВД Липецкой области. Лучших оперативников, а также ветеранов подразделения, поздравили руководители управления и силовых структур региона.

101 год уголовному розыску Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

101 год уголовному розыскуФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В ходе церемонии оперуполномоченных награждали за профессионализм, успехи в работе, помощь в раскрытии преступлений и воспитание личного состава. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, благодарности и ценные подарки получили более 40 ветеранов и сотрудников уголовного розыска.

В этом году лучшим подразделением УУР области стало отделение Лебедянского отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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