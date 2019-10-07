2019-10-07T10:58:32+03:00
Общество

В четверг в Липецке запретят продавать алкоголь

10 октября на площади Героев пройдет митинг
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке временно запретят продавать алкогольВ Липецке временно запретят продавать алкогольФото: Лия МУРАДЬЯН
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В предстоящий четверг, 10 октября, в Липецке ограничат продажу алкоголя. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано митингом, который пройдет на площади Героев у мемориала «Вечный» огонь.

Митинг начнется в 10.00 и завершится в 11, организаторы заявили 150 участников. В связи с массовым мероприятием в районе площади и на прилегающих улицах будет действовать временный запрет на продажу алкоголя. Ограничение распространяется, как на розничную продажу в магазинах, так и на точки общественного питания.

Также закон запрещает приносить любой алкоголь в места проведения массовых мероприятий, распивать его там или находиться в месте проведения мероприятия в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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