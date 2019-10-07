В Липецке семьянин совращал школьниц за деньги

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-07T15:32:06+03:00

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В Липецке будут судить 42-летнего мужчину, который в течение нескольких лет совращал школьниц. О наклонностях семьянина стало известно после связи с падчерицей. По версии следствия, мужчина растлил 13-летнюю дочь своей любовницы. Связь с ребенком длилась два года, с 2014 по 2015 год. Когда девочка подросла и осознала происходящее, она обо всем рассказала матери, которая и написала заявление.

Кода началось следствие, выяснилось, кто отчим совратил еще трех школьниц 13, 14 и 15 лет. Негодяй давал детям деньги взамен на интимную близость. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, под тяжестью доказательств фигурант сознался во всех эпизодах и рассказал все подробности. Пока шло следствие он находился под стражей.

По итогу мужчине вменили 132, 134 и 135 статьи УК – действия сексуального характера с применением насилия, половое сношение и развратные действия с подростками. Дело передали в суд, педофилу грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU