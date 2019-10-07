2019-10-07T16:35:59+03:00
Происшествия

Под Липецком вор избил свидетеля украденным петухом

Птица не выжила, вор получил условный срок
Лия МУРАДЬЯН
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Неординарный грабеж разобрали в Елецком районном суде Липецкой области. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель поселка Солидарность – любитель украсть, продать а деньги пропить.

Все случилось вечером 24 июля около 18.00, когда пьяный мужчина прогуливался по своему поселку. На улице Школьной он приметил увесистого красно-черного петуха, ловко поймал пернатую «закуску», сунул подмышку и двинулся дальше. За его действиями наблюдал сосед хозяйки курятника, который решил остановить вора.

– Отпусти петуха, это петух бабы Ани, – крикнул сосед и попытался вырвать птицу из рук злодея.

Петух истошно вопил, грабитель не ослаблял хватку, сосед тоже не сдавался, и неизвестно сколько бы это продолжалось, если бы вор не применил весьма неожиданный маневр. Взяв птицу за голову, грабитель размахнулся и приложил соседа по голове двухкилограммовой тушкой петуха.

– Умышленно нанес потерпевшему в область теменной части головы один удар петухом, которого держал за шею в правой руке, причинив телесное повреждение в виде ссадины в центральной части теменной области, – говорится в материалах дела.

Оглушенный сосед отделался царапиной, а вот петух не выжил. Как признался сам грабитель, птицу он планировал продать, чтобы купить еще водки. Когда скрылся от соседа, мужчина понял, что сломал петуху шею и выбросил его. Птицу оценили в 1200 рублей. Позже «труп петуха красно-черного окраса» приобщили к делу, как вещдок.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подсудимого признали виновным по части 2 статьи 161 УК – грабеж. Мужчина получил полгода условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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