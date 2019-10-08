2019-10-08T09:56:40+03:00
Общество

В двух районах Липецкой области выпал снег

Жители Усмани и Добринки поздравляют в первым снегом
Лия МУРАДЬЯН
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Первый снег в Липецкой области. Фотj: Лена ПорядинаПервый снег в Липецкой области. Фотj: Лена ПорядинаФото: vk.com
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Обещанные синоптиками холода пришли в Липецкую область. Этим утром, 8 октября, в регионе выпал первый снег. Зимние осадки накрыли два района, проснувшись утром, жители Усманского и Добринского районов увидели за окнами снег. Липчане выкладывают фото в соцсети поздравляют друг друга с первым снегом.

Однако снег пролежит недолго. Во второй половине недели в Липецкой области снова потеплеет. В регионе усилится южный ветер, и к концу недели столбик термометра поднимется до +16 градусов днем. Дожди будут идти всю неделю, затем установится солнечная погода, и к середине октября в области ожидается до 19 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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