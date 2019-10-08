Под Липецком возле школы сбили двух девочек

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-08T10:51:59+03:00

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Серьезная авария произошла этим утром, 8 октября, в городе Елец Липецкой области. Там на пересечении улиц Лермонтова и Мира сбили двух девочек. Как сообщают очевидцы, девочки переходили дорогу по пешеходному переходу, когда в них влетела белая «Мазда СХ-5».

Сбили девушек возле 15-й школы. Елец.8 октября около 7:45 на перекрестке улиц Лермонтова и Мира сбили двух пешеходов.

Детей сбили возле школы в Ельце. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com

На место вызвали «Скорую» и автоинспекторов. Одна из школьниц без сознания, второй пытаются помочь свидетели аварии. Судя по фото, удар был сильный – на иномарке разбит весь бампер.

Детей сбили возле школы в Ельце. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com

Как именно произошла авария и в каком состоянии дети, пока неизвестно. Отметим, что пешеходный переход находится неподалеку от школы. Светофора на том участке нет, но есть знак «Дети» и ограничение скорости 20 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU