2019-10-08T11:07:16+03:00
Происшествия

В ДТП с двумя автобусами и двумя легковушками в Липецке пострадали 4 пассажира

Всего за сутки на дорогах области в трех авариях пострадали 6 человек
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
За сутки на дорогах пострадали 6 человекЗа сутки на дорогах пострадали 6 человекФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла в понедельник, 7 октября, на улице Студеновской в Липецке. Там возле остановки столкнулись два пассажирских автобуса и две легковушки. По данным ГИБДД, сначала «ЛиАЗ» въехал в стоящий впереди «ПАЗик». От удара второй автобус наехал на впереди стоящий «ВАЗ-2115» с 20-летней девушкой за рулем. В этот момент со второстепенной дороги выезжал 20-летний парень на «Кии», в которого въехала «пятнадцатая». В этой аварии пострадали 4 пассажирки «ПАЗа», две из них попали в больницу.

В тот же день в Тербунском районе на трассе Хлевное – Тербуны около 11 утра из-за нарушения очередности проезда столкнулись «Лада-Гранта» и «Нисан». В аварии пострадала 24-летняя пассажирка «Лады», девушка в больнице.

Последняя авария с пострадавшими произошла вечером около 20.00 на трассе Орел – Тамбов в Грязинском районе. На трассе столкнулись «Киа» и «Богдан». В результате травмы получил 45-летний пассажир второго автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком возле школы сбили двух девочек
В двух районах Липецкой области выпал снег
Федеральный СК рассказал о работе липецких следователей-криминалистов
В Липецкой области соцзащита помогает сельским жителям проходить диспансеризацию
Прокуратура проверила сбор овощей с родителей в сельской школы под Липецком
На канале НТВ рассказали о самом жестоком убийстве за всю историю Липецка
Под Липецком вор избил свидетеля украденным петухом
В Липецке семьянин совращал школьниц за деньги
Сбербанк упрощает получение ипотеки
В Липецке сбили двух 15-летних подростков на «зебре»
Липчане на зарплату могут позволить себе больше двух потребительских наборов
В четверг в Липецке запретят продавать алкоголь
Под Липецком в ДТП с бензовозом, «КамАЗом» и внедорожником пострадали 2 человека
Жителей Липецкой области предупреждают о сильном дожде
Житель Липецкой области оплатил 17 штрафов, когда едва не лишился машины
Мэр Липецка отправилась в Чечню на празднование Дня города Грозный
В Липецкой области наградили более 40 сотрудников и ветеранов уголовного розыска
Камера наблюдения сняла, как в Липецке сбили пешехода
В Липецке наградили лучших сотрудников гражданской обороны
В Липецкие участились жалобы на попрошаек на дорогах
Липецкие сыровары примут участие в Национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень»
В Липецке резко похолодает, поднимется сильный ветер и выпадет снег
Пропавшая в Липецке 18-летняя девушка нашлась
За ночь в Липецке дотла выгорели две иномарки