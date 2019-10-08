В ДТП с двумя автобусами и двумя легковушками в Липецке пострадали 4 пассажира

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-08T11:07:16+03:00

Всего за сутки на дорогах области в трех авариях пострадали 6 человек

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Серьезная авария произошла в понедельник, 7 октября, на улице Студеновской в Липецке. Там возле остановки столкнулись два пассажирских автобуса и две легковушки. По данным ГИБДД, сначала «ЛиАЗ» въехал в стоящий впереди «ПАЗик». От удара второй автобус наехал на впереди стоящий «ВАЗ-2115» с 20-летней девушкой за рулем. В этот момент со второстепенной дороги выезжал 20-летний парень на «Кии», в которого въехала «пятнадцатая». В этой аварии пострадали 4 пассажирки «ПАЗа», две из них попали в больницу.

В тот же день в Тербунском районе на трассе Хлевное – Тербуны около 11 утра из-за нарушения очередности проезда столкнулись «Лада-Гранта» и «Нисан». В аварии пострадала 24-летняя пассажирка «Лады», девушка в больнице.

Последняя авария с пострадавшими произошла вечером около 20.00 на трассе Орел – Тамбов в Грязинском районе. На трассе столкнулись «Киа» и «Богдан». В результате травмы получил 45-летний пассажир второго автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU