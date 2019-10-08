В Липецком лесничестве спилили сосны почти на 1.5 млн. рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-08T12:29:10+03:00

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В Липецком лесничестве кто-то вырубил сосны. Сообщение об этом поступило в прокуратуру из областного управления лесного хозяйства 4 октября. На место сразу выехала проверка и факт подтвердился.

Проверяющие нашли 23 вырубленные сосны, ущерб оценили более чем в 1.4 млн. рублей. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что к незаконной заготовке древесины причастен сотрудник ОКУ «Липецкое городское лесничество».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, он обнаружил незаконную порубку, но, злоупотребив своими правами, обратил ее в свою пользу. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.

Уголовное дело должны возбудить по двум статьям УК – незаконная рубка в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями, статьи 260 и 285. Вырубленные сосны отправили на хранение в городской лесхоз. Директору лесничества внесли представление.

ИСТОЧНИК KP.RU