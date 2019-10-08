IT-бизнесмены Липецка могут получить по 100 000 рублей субсидий
Липецким предпринимателям выделяют на поддержку до 100 000 рублей. Деньги дают тем, кто решит пройти обучение или повысить квалификацию по образовательным программам в сфере IT на территории России.
Как сообщили в пресс-службе городского департамента экономического развития, деньги на развития информационных технологий уже второй год выделяются из городской казны. На субсидии могут рассчитывать те, кто не меньше года ведет бизнес в сфере IT и имеет соответствующий вид экономической деятельности.
Подавать документы нужно до 1 ноября 2019 года, по адресу: город Липецк, Театральная площадь, 1, 4 этаж, кабинет 408 или в приемную. Ознакомиться с полным перечнем документов и узнать порядок подачи можно на сайте департамента экономического развития.
ИСТОЧНИК KP.RU