IT-бизнесмены Липецка могут получить по 100 000 рублей субсидий

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-08T14:05:12+03:00

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Липецким предпринимателям выделяют на поддержку до 100 000 рублей. Деньги дают тем, кто решит пройти обучение или повысить квалификацию по образовательным программам в сфере IT на территории России.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента экономического развития, деньги на развития информационных технологий уже второй год выделяются из городской казны. На субсидии могут рассчитывать те, кто не меньше года ведет бизнес в сфере IT и имеет соответствующий вид экономической деятельности.

Подавать документы нужно до 1 ноября 2019 года, по адресу: город Липецк, Театральная площадь, 1, 4 этаж, кабинет 408 или в приемную. Ознакомиться с полным перечнем документов и узнать порядок подачи можно на сайте департамента экономического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU