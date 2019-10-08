Не все районы Липецкой области готовы обеспечить теплом социальные объекты

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-08T16:17:32+03:00

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Несмотря на снег и ночные заморозки, в Липецкой области без отопления остаются 16 социальных объектов. По данным АО «Газпром газораспределение Липецк», эти объекты неготовы к приему газа для отопления.

В частности тепло не могут подать в 7 фельдшерско-акушерских пунктов в Чаплыгинском и Краснинском районах, а также в аптеку села Конь-Колодезь Хлевенского района. Также без отопления остаются 8 центров культуры в Липецком, Краснинском и Становлянском районах. Серьезный ремонт или замена газового оборудования требуются на 161-м объекте в Липецкой области.

Как поясняет генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков, главам районов и сельских поселений нужно ускориться, соответствующее письмо уже направили в областное управление энергетики и тарифов.

– Подготовка к новому отопительному сезону начинается сразу же после окончания предыдущего, – прокомментировала пресс-секретарь «Газпром Липецк» Татьяна Семенова. – То есть время на приведение в порядок оборудования и решение всех проблемных вопросов у администраций районов и сельских поселений было. Тем не менее, холода для них наступили почему-то неожиданно.

ИСТОЧНИК KP.RU