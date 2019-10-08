Из дворца молодежи в Липецке эвакуировали людей и потушили условный пожар

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-08T18:00:15+03:00

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В этот вторник, 8 октября, пожарные эвакуировали городской дворец молодежи «Октябрь» В Липецке. Там проходили пожарно-тактические учения по теме «Тушение пожаров в культурно-зрелищных учреждениях». Как пояснили в пресс-службе областного ГУ МЧС, реальный пожар на таком объекте опасен тем, что в здании много мебели и деревянных элементов во внутренней отделке. Поэтому огонь распространится за короткий срок и едкий дым заполнит помещения.

По легенде учений, в районе сцены «Октября» произошло короткое замыкание, из-за которого начался пожар. О нем сообщили на номер «112» через 8 минут после начала. На место сразу же выдвинулись силы и средства по 2 номеру вызова – 6 отделений основного и 1 отделение специального назначения, а также экстренные службы города.

Учения МЧС во дворце молодежи "Октябрь".Виде пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.

Через 3 минуты после вызова на месте уже был дежурный караул пожарно-спасательной части №7. Визуально пожарные определили, что «горит» сцена, условный огонь быстро распространяется и переходит в зрительный зал.

В здание сразу бросились спасатели на разведку и эвакуацию «пострадавших». Одновременно у входа выставили пост безопасности и подали ствол на тушение сцены большого зала.

В это время на адрес прибыли все высланные отделения МЧС и развернули штаб пожаротушения. Вскоре, после совместных усилий «огонь» начал отступать. В итоге пожарным удалось локализовать и потушить огонь через 29 минут после прибытия.

По итогу все подразделения справились с задачей, сотрудникам «Октября» и пожарным выставили оценку «хорошо».

ИСТОЧНИК KP.RU